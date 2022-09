Motivare: Judecatorii de la tribunal vorbesc despre exces de putere“ la emiterea unuia dintre cele mai contestate regulamente ale administratiei Chitac!

Stiri pe aceeasi tema

- Maria Cornelia Petcu, fost inspector in Compartimentul Relatii Externe si Investitori al Primariei Constanta este noul coordonator al Compartimentului Mass Media din cadrul Primariei Constanta Aceasta a sustinut concurs pe post luna aceasta, dupa ce o perioada a exercitat functia cu caracter temporar…

- Judecatorii au motivat Hotararii 633 2022, pronuntata de Sectia de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta in dosarul 583 118 2022, in care a fost contestat Regulamentul de gospodarire pentru municipiul Constanta, adoptat prin HCL 77 2021. Cazul s a aflat in atentia Completului CA9,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus transferarea intr-un penitenciar din Romania a unui barbat de 43 de ani, condamnat in Italia la 30 de ani de inchisoare. Barbatul a fost acuzat de uciderea unui roman, in august 2015, in Reggio Calabria, Italia. Anchetatorii au stabilit ca motivul crimei…

- Decizia instantei a fost luata ieri, 5 iulie 2022, si vizeaza Regulamentul privind imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta, adoptat prin HCL 77 26.03.2021 si disponibil in Sectiunea Document. Sectia de Contencios administrativ…

- Este vorba despre dosarul 5072 212 2022, cauza in care inaltul ierarh are ca adversar in plangerea contraventionala Sectia 3 de Politie Constanta. Judecatorii au anuntat ieri, 4 iulie 2022, ca instanta "amana pronuntarea pentru data de 18 iulie 2022, pronuntarea hotararii urmand sa aiba loc prin punerea…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus plasarea in arest la domiciliu a unui gorjean cercetat pentru comiterea infractiunii de dare de mita. Pe 21 mai, barbatul a fost depistat de politistii doljeni conducand baut si fara permis. Pentru a scapa de dosarul penal, inculpatul ar fi incercat…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au dispus retinerea in Portul Constanta a navei "Captain Omar", sub pavilion Republica Palau, proprietatea paratei Margab Castle Maritime CO LTD, pana la solutionarea cauzei inregistrate pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 3901 118 2022, avand ca obiect instituirea…