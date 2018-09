Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a-si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica - "nu…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat motivarea deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, anunta Antena 3. Unul dintre cei trei judecatori din complet ar fi vrut…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au finalizat, conform Antena 3, motivarea in cazul dosarului "DGASPC" Teleorman in care președintele Partidului Social Democrat este condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. Urmatorul pas in acest caz este recursul. Stire in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a calificat, vineri, drept o executie in masa sentinta in dosarul DGASPC Teleorman, transmite Agerpres.ro. Ieri am asistat la o executie in masa. A trebuit sa fie condamnati noua oameni ca sa se justifice si condamnarea mea, a declarat Dragnea, dupa sedinta Comitetului…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman. Dragnea a fost acuzat de procurori ca a angajat doua femei la DGASPC Teleorman, dar ele iși desfașurau activitatea la sediul PSD. Decizia nu este definitiva,…

- UPDATE – ora 18:33 Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare in dosarul DGASPC Teleorman in legatura cu angajarea in aceasta institutie a doua persoane care de fapt lucrau pentru organizatia PSD. Decizia nu este definitiva. Dragnea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis, joi, incetarea procesului penal in cazul Bombonicai Prodana, fosta sotie a lui Liviu Dragnea, in dosarul DGASPC Teleorman. AGERPRES

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, o prima decizie in dosarul DGASPC Teleorman, in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals...