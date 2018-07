Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Bucuresti au dispus, ieri, revocarea arestului preventiv luat fata de Emilian Schwartzenberg, cu dubla cetatenie, domiciliat in Israel Schwartzenberg a fost trimis in judecata, arestat in lipsa, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere…

- Magistratii de la Tribunalul Bucuresti au decis revocarea mandatului de arestare in lipsa emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg si au dispus retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului european de arestare, informeaza Agerpres.ro Hotararea tribunalului nu este…

- Avocata Lizeta Haralambie, fost om de incredere al ex-primarului Radu Mazare, acum reprezentanta lui Ciprian Marica, a castigat marti, in numele fostului fotbalist, licitatia pentru brandul FC Farul. Jurista a licitat 41.300 de euro

- Fostul primar al Constantei, Radu Mazare, a declarat, joi seara, dupa decizia de achitare data de ICCJ in dosarul privind cartierul de locuinte sociale „Henri Coanda”, ca a avut noroc de un complet curajos, care nu era pe culoarul securistilor din Romania.

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare si fratele acestuia, Alexandru Mazare au fost achitati de magistratii ICCJ in dosarul privind construirea de locuinte modulare grupate in campusul social Henri Coanda din Constanta.Instanta a dispus in acest dosar aplicarea pe numele fiecaruia a cate…

- Simona Cristina Nenita, Anca Madalina Alexandrescu si Daniel Gradinaru, toti judecatori ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, vor avea in atentie dosarul Campusului Social Henri Coanda, cauza instrumentata de procurorii DNA. In proces, fostul primar al municipiului Constanta, Radu Stefan…

- Magistratii i-au respins cererea de liberare conditionata a lui Cristian Borcea deoarece, spun acestia, timpul petrecut de el in detentie este insuficient si ca, desi a spus ca cei sapte copii au nevoie de tata, oricum el va locui cu mama sa, nu cu vreunul dintre minori, transmite Mediafax.„In…

- Magistratii ICCJ au decis, marti, sa il achite pe presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care acesta a fost acuzat de marturie mincinoasa. Decizia nu este definitiva.