- Procedura reexaminarii nu poate fi aplicata in cazul unui act normativ declarat neconstitutional in ansamblul sau, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis sesizarea PNL si USR cu privire la modificarea Legii 334/2006 referitoare la finantarea activitatii…

- Prezent la inaugurarea lucrarilor de modernizare și extindere a Palatului Justiției din Arad, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a raspuns numeroaselor intrebari ale jurnaliștilor pe teme ”fierbinți”. Subiectul cel mai mult discutat a fost cel legat de revocarea șefei DNA, care a provocat un conflict…

- Presedintele CCR, Valer Dorneanu, sustine, intr-un comunicat de presa transmis marti seara, ca deciziile CCR trebuie respectate intocmai “de toate autoritatile publice, toate institutiile publice, toti cetatenii si intreaga societate”. De asemenea, el face precizari legate de judecatorul Petre Lazaroiu,…

- 500 de procurori au semnat o scrisoare prin care o apara pe Laura Codruța Kovesi, dupa decizia Curții Constituționale. Judecator la Curtea de Apel Oradea, Florica Roman, distruge argumentația acestora și arata, cu argumente juridice, de ce procurorii sunt sub controlul ierarhic al ministrului Justiției.”CCR…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, ieri, sesizarea de neconstitutionalitate formulata de presedintele Klaus Iohannis asupra modificarii de catre Legislativ a mai multor acte normative din domeniul sanatatii. „In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala a admis…

- Președintele Iohannis a atacat la CCR legea referendumului. Șeful statului afirma ca soluția legislativa privind stabilirea datei referendumului cuprinsa in legea criticata nu este noua, iar lipsa de predictibilitate a fost deja confirmata. Președintele Klaus Iohannis s-a declarat nemulțumit de cum…