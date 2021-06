Motivare CCR: De ce procurorii DNA nu pot instrumenta și cauzele disjunse Curtea Constituționala a publicat, luni, motivarea deciziei prin care declarat neconstituționala prevederea din legea DNA potrivit careia „In cazul in care dispune disjungerea in cursul urmaririi penale, procurorul din cadrul Direcției Naționale Anticorupție poate continua efectuarea urmaririi penale și in cauza disjunsa”. Reclamantul a susținut ca prevederile art.13 alin.(5) din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.43/2002 „permit procurorului din cadrul Direcției Naționale Anticorupție ca, incalcand normele de competența dupa materie și dupa calitatea persoanei, sa continue urmarirea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

