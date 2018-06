Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat marți ca, impreuna cu Orban au calculat matematic de cate voturi dispune Opoziția pentru votul la moțiunea de cenzura și au ajuns la concluzia ca Guvernul Dancila va ramane in funcție. Kelemen a precizat ca formațiunea sa va lua o decizie in ceea ce privește…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- PNL, campanie pe Facebook adresata parlamentarilor PSD: Ne mai trebuie 76 de voturi, puteți fi la panoul de onoare sau pe lista rușinii, se arata in postarea liderului liberalilor, Ludovic Orban, cu trei zile inainte de votul pe moțiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Cei…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- Președintele PNL, Ludovic Orban amenința coaliția de guvernare cu o moțiune de cenzura in Parlament, dar și cu ample acțiuni de proteste in Piața Victoriei. Totul se pregatește cu rabdare și atenție in aceste momente și nu s-a decis inca cand vor avea...

- Opoziția anunța ca a strans suficiente voturi pentru a trece de Parlament moțiunea de cenzura care ar rezulta in demiterea actualului Guvern. Astfel, criza politica prin care trece Spania ar putea ajunge, cel puțin in aparența, la un final, prin inlocuirea premierului, dar unele voci avertizeaza ca…

- Sorina Pintea despre motiunea simpla: "A fost un exercitiu democratic" Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat astazi la Parlament, dupa dezbaterea motiunii simple pe sanatate, ca a fost un exercitiu democratic, un drept pe care Opozitia l-a aplicat. "Nu cred ca este vorba…

- Motiunea simpla initiata de Opozitie impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, va fi dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor. ‘Motiunea se va dezbate marti, 3 aprilie, si votul va fi la votul final. Dezbaterea va avea loc dupa ‘Ora prim-ministrului”, preciza, saptamana trecuta, secretarul…