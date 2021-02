Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla impotriva ministrului Sanatatii intitulata „Incompetenta si lipsa de asumare ucid – Vlad Voiculescu, un pericol pentru sanatatea romanilor”. Ministrul Sanatatii este acuzat de PSD ca nu a luat nicio masura pentru siguranta pacientilor in timpul pandemiei si ca nu a facut nimic din ceea ce ii cerea predecesorului sau […] The post Moțiunea simpla pentru ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, dezbatuta luni in Parlament appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .