- PSD a caștigat prima batalie parlamentara, dupa demiterea Guvernului Dancila, cu efecte insa doar in plan simbolic. Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 59 de voturi pentru, 56 contra si 2 abtineri, moțiunea simpla inițiata de predecedentul ministru al Finațelor, Eugen Orlando Teodorovici (PSD). In…

- Senatorii dezbat moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe, Florin Cițu. PSD il acuza pe ministru ca a promovat o rectificare bugetara negativa și ca a imprumutat Romania cu 3,4 miliarde de lei dupa doar doua saptamani de la preluarea mandatului, anunța MEDIAFAX.„Guvernul…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a votat, duminica dimineața, in Capitala. ”Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertați, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat…

- Viorica Dancila și PSD vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului de Finanțe, Florin Cițu. Anunțul a fost facut miercuri seara de Viorica Dancila la Antena 3. Tot saptamana viitoare, Viorica Dancila intenționeaza sa iși prezinte programul prezidențial, iar vineri va susține un discurs final,…