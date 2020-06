Moțiunea simplă împotriva lui Tătaru a fost adoptată Camera Deputaților a adoptat, miercuri, moțiunea simpla împotriva ministrului Sanatații, Nelu Tataru, numita &"Sanatatea românilor nu este firma de pompe funebre&". Moțiunea simpla a fost aprobata cu 164 voturi &"pentru&", 85 &"împotriva&" și 48 abțineri, în timp ce doi deputați nu au votat.

De precizat este ca, potrivit legislatiei, adoptarea motiunii nu duce automat la demiterea ministrului.



Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a spus marti, la Parlament, la dezbaterea motiunii simple "Sanatatea românilor nu este firma de pompe funebre"

