- Scandalul violentelor din data de 10 august ajunge în Parlament. Motiunea simpla pentru demisia ministrului de Interne si a conducerii Jandarmeriei face primul pas azi în Camera Deputatilor.

- Deputatii dezbat, marti, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, votul final fiind programat pentru miercuri.

