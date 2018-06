Motiunea prin care PNL cere demisia ministrului Teodorovici va fi dezbatuta luni

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii vor dezbate, in plenul de luni, motiunea simpla prin care PNL cere demisia ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Liberalii acuza lipsa de predictibilitate a masurilor Guvernului in domeniul fiscal, precum si intentia de a face Pilonul II de pensii optional.

- 1. JURNAL ARADEAN. Domnule deputat, proiectul dumneavoastra privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehicule electrice primește tot mai multe avizari pozitive de la comisii. Cate „hopuri” mai sunt de trecut pana la momentul in care vom avea „legea Glad Varga”, lege a unui deputat…

- Motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, intitulata "Harababura fiscala PSD - ALDE te lasa fara banii tai de pensie!", a fost depusa marti de liberali in plenul Camerei Deputatilor.”Lipsa de predictibilitate a PSD și ALDE in materie de fiscalitate dauneaza grav…

- Motiunea simpla pe Sanatate depusa de PNL la Camera Deputatilor va fi dezbatuta luni, iar miercuri se va da votul final. "Va fi dezbaterea luni, pe 7 mai, si votul final il vom da la sedinta de vot final de miercuri", a anuntat, joi, secretarul Camerei Deputatilor, Georgian Pop. …

- Dupa ce a ocupat functia de ministru al Finantelor, in guvernul precedent, cel condus de Mihai Tudose, mai nou Ionut Misa ar putea ajunge in fruntea Fiscului. Cel care l-a propus pe Misa pentru a fi numit in fruntea ANAF a fost chiar succesorul sau in fotoliul de la Ministerul Finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…