Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii au adoptat, luni, moțiunea simpla depusa de PSD la adresa ministrului de Finanțe Florin Cițu. ”Daca PNL imi va cere demisia, imi voi da demisia”, a declarat Cițu, imediat dupa vot. Anterior, prim-vicepreședintele PNL, Raluca Turcan, a declarat ca cine voteaza moțiunea simpla depusa in Senat…

- "Continuand analiza așa-zisului Program de Guvernare al PNL... Din punct de vedere economic: 1.Abordarea generala Intențiile de guvernare ale liberalilor nu sunt axate pe dorința de „a face", ci pe dorința de a „desface". Mai precis, pe dorința de a distruge tot ce a construit…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor dezbate si voteaza joi, incepand cu ora 10,00, motiunea de cenzura initiata de Opozitie. "Astazi, Romania are sansa de a scapa de cel mai slab Guvern din istorie. 1 milion de euro votul, functii in Parlament sau la conducerea unor institutii, amenintari…