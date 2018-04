Motiunea la adresa ministrului Fondurilor Europene, respinsa

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Senatul a respins, in sedinta plenului de marti, motiunea simpla „Absorbtia banilor comunitari, o catastrofa marca PSD-ALDE"impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, inaintata de grupurile parlamentare ale PNL si PMP.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, depusa de parlamentari de la PNL si PMP a fost respinsa marti de Senat, cu 72 voturi "impotriva", 40 "pentru" și o abținere.

- Reveniti la munca, in a treia zi de Pasti, senatorii au trecuta pe ordinea de zi a sedintei de marti dezbaterea si votul asupra motiunii simple initiate de grupul parlamentar PNL si cel al PMP la adresa ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Demersul principalelor formatiuni de Opozitie a fost…

- La o zi dupa ce fusese dezbatuta in Camera Deputatilor, in prezenta lui George Ivascu, motiunea simpla depusa de PNL si sustinuta de alti alesi ai neamului din randul Opozitiei, in privinta Centenarului, a fost supusa votului. Iar rezultatul acestei proceduri a aratat faptul ca din cei 263 de deputati…

- Odata ce s-a incheiat “Ora prim-ministrului”, in cadrul careia sefa Guvernului a raspuns chemarii parlamentarilor liberali de a veni sa “le explice romanilor unde sunt banii din cresterea economica”, sedinta de marti a deputatilor va continua cu o alta initiativa depusa de alesii neamului de la PNL.…

- Demersul celor 67 de parlamentari de la PNL, in frunte cu Raluca Turcan, liderul deputatilor liberali, vizandu-l pe social-democratul Valentin Popa, ministrul Educatiei, a picat la vot, miercuri, in Camera Deputatilor. Supusa votului plenului miercuri in jurul pranzului, motiunea simpla a primit 93…

- La doua zile de cand a fost dezbatuta in plen, motiunea simpla pe care au depus-o deputatii PNL la adresa ministrului Lia Olguta Vasilescu – prima la adresa unui reprezentant al Cabinetului Dancila, de la investirea acestuia – va fi supusa votului alesilor din Camera Inferioara a Legislativului. Motiunea…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…