Moțiunea împotriva ministrului Justiției, Cătălin Predoiu, respinsă Camera Deputaților a respins, luni, moțiunea simpla inițiata de parlamentarii USR impotriva ministrului Justiției. Foștii parteneri de guvernare ai liberalilor cer demisia lui Catalin Predoiu din cauza proiectului de lege prin care secția speciala pentru magistrați este desființata, dar DNA este scos complet din anchetele care ii privesc pe judecatorii corupți. Ministrul Justiției susține ca legea care a intrat in vigoare azi respecta recomandarile din MCV, iar acuzațiile sunt pura propaganda. Sursa – stiri.tvr.ro Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

