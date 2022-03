Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a subliniat, in cadrul dezbaterilor pe motiunea simpla impotriva sa, ca Executivul si-a indeplinit obiectivul desfiintarii SIIJ in termenul prevazut in programul de guvernare si a criticat activitatea USR la minister in mandatul trecut. Stelian Ion, care a condus…

- USR anunta ca va depune saptamana viitoare o motiune simpla la adresa ministrului justitiei, Catalin Predoiu, pentru modul in care a elaborat proiectul pentru desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie. Documentul, care se afla acum in dezbaterea comisiilor de specialitate…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), care spune reprezentantul…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu a anuntat, miercuri, depunerea, saptamana viitoare, a unei motiuni simple care il vizeaza pe ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pe tema proiectului de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), care spune…

- UPDATE ora 13:05 – Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. S-au inregistrat 98 voturi ‘pentru’ si 190 ‘impotriva’ si 4 abtineri. Camera Deputatilor urmeaza sa dea, in sedinta de miercuri, votul final la motiunea simpla…

- Camera Deputatilor a respins, miercuri, motiunea simpla initiata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. S-au inregistrat 98 voturi 'pentru' si 190 'impotriva' si 4 abtineri. Revenim cu informatii.

- Moțiunea contra ministrului Energiei a fost respinsa la vot, in Parlament. Moțiunea a intrunit 190 de voturi impotriva, 98 de voturi pentru și doua abțineri. Votul s-a desfașurat miercuri, 9 februarie 2022. Este vorba de moțiunea simpla care fusese formulata de USR impotriva ministrului Energiei, Virgil…

- Motiunea simpla depusa de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni în plen, urmând sa fie supusa votului miercuri, noteaza Agerpres. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna închid lumina în România.…