Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Marius Budai, a fost respinsa de Camera Deputatilor, cu 86 de voturi pentru, 177 impotriva si 2 abtineri. USR și Forța Dreptei au adus acuze celor doua partide de la putere, PSD și PNL, spunand ca Romania risca sa piarda bani din PNRR pentru ca ministrul Budai este aparat de