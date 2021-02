Moțiunea simpla depusa impotriva ministrului Sanatații Vlad Voiculescu nu a trecut de parlament. Deputații au respins moțiunea simpla cu 161 de votrui contra, 140 pentru și o abținere. In favoarea adoptarii motiunii simple s-au exprimat, alaturi de deputatii PSD, si reprezentantii AUR. The post Moțiunea depusa de PSD impotriva ministrului Sanatații a fost respinsa appeared first on Puterea.ro .