Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12:00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de PSD impotriva Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii celor doua foruri legislative,…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban.Citește și: Lista lui Firea: Cine sunt ceilalți candidați, pe langa VIP-uri, pe lista pentru Consiliul…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, joi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara este semnata de presedintii…

- Senatul si Camera Deputatilor sunt convocate in sesiune extraordinara comuna, astazi, la ora 12,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura initiate de social-democrati la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Decizia privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara…

- Birourile reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis luni seara ca motiunea de cenzura a PSD impotriva Cabinetului Orban sa fie citita intr-un plen reunit care va avea loc pe 20 august si va incepe la ora 12.00. Votul si dezbaterea motiunii vor fi stabilite intr-o alta sedinta a conducerii…

- ”Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos Guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. Guvernul Orban a devenit factorul agravant al pandemiei. Au scapat total de sub control pandemia, au distrus economia si au prabusit nivelul de trai al romanilor. Guvernarea PNL…

- PSD depune astazi o motiune de cenzura la adresa cabinetului Orban, concretizand astfel un demers anuntat inca din luna mai. Social-democratii sunt sustinuti de ALDE si PRO Romania si de parlamentari independenti, in timp ce UDMR inca nu s-a decis. Motiunea este criticata de USR si PMP, care, la fel…

- Partidul Social Democrat ar urma sa depuna luni, la Parlament, motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Orban, potrivit Agerpres. Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, lider interimar al PSD, a anuntat, miercuri, ca social-democratii vor depune în data de 17 august motiunea de cenzura…