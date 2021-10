Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a provocat pe co-președintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, la „mindfulness pentru incepatori in politica” si anume ca USR-PLUS sa mediteze impreuna in sala de plen si cu cei de la AUR, cand va fi citita joi motiunea PSD. El a adaugat ca asteapta ca USR PLUS sa voteze motiunea…

- Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit in plen comun pentru citirea motiunii de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marti, intr-un plen reunit al Parlamentului.

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi in plen, de la ora 14.00, unde va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat, intr-un plen reunit al Parlamentului. PSD sustine, in textul motiunii de…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc astazi in plen, de la ora 14.00, unde va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat, intr-un plen reunit al Parlamentului.

- Prima motiune de cenzura depusa in Parlament care va fi dezbatuta si votata va fi cea initiata de Partidul Social Democrat. In prezent, la Parlament, sunt depuse doua motiuni de cenzura – una initiata de PSD si cealalta de USR PLUS si AUR. Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului…

- OFICIAL| Curtea Constituționala a decis: Florin Cițu caștiga, dar moțiunea de cenzura va fi votata in Parlament Curtea Constituționala a decis: Florin Cițu caștiga, dar moțiunea de cenzura va fi votata in Parlament Conflictul dintre Guvern și Parlament pe tema moțiunii de cenzura a fost judecat de Curtea…

- Aproximativ 25 de deputați din grupul AUR au protestat, marți, in Camera Deputaților. Aceștia au venit in fața plenului și au afișat coli de hartie pe care era scris „Supuneți la vot moțiunea”, cu referire la moțiunea de cenzura impotriva guvernului Cițu, document citit joia trecuta. Dupa aproximativ…

- Guvernul a sesizat miercuri Curtea Constituționala cu privire la modul in care a fost depusa moțiunea de cenzura a USR PLUS și AUR. Procedura parlamentara nu este insa intrerupta de aceasta sesizare, astfel incat maine va avea loc ședința plenului reunit al Parlamentului, in care se va da citire moțiunii…