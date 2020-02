Stiri pe aceeasi tema

- Zi cu emoții pentru cabinetul Ludovic Orban. Parlamentul dezbate și voteaza astazi moțiunea de cenzura inițiata de PSD, dupa ce executivul și-a asumat raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi.

- Premierul a confirmat ca pe ordinea de zi a ședinței de Guvern exista un proiect de OUG pentru reglementarea alegerilor parlamentare anticipate. Orban a precizat ca la acest act normativ s-a lucrat impreuna cu Autoritatea Electorala Permanenta pentru ca nu exista o reglementare precisa in acest domeniu,…

- Cei care au depus motiunea de cenzura sunt niste oameni politici care "si-au dat masura lipsei de valoare" prin modul in care au guvernat in ultimii trei ani, a declarat joi premierul Ludovic Orban, care a precizat ca este pregatit pentru orice situatie.Ministrul Sanatații, in centrul unui…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni ca, in cazul in care va fi adoptata motiunea de cenzura, il va propune tot pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru. "Da, si de data aceasta si data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele, intrebat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, la Palatul Cotroceni, ca il va numi premier tot pe Ludovic Orban, in cazul in care motiunea de cenzura anuntata de PSD va avea succes in Parlament. "Da, si de data aceasta si de data viitoare, tot pe domnul Ludovic Orban il voi propune premier", a spus presedintele,…

- Social-democrații amenința Guvernul cu o moțiune de cenzura daca Ludovic Orban iși asuma raspunderea pe alegerea primarilor in doua tururi. In plus, PSD vrea noi discuții cu partidele mai mici din Parlament și spera sa creioneze o alta majoritate.

- Premierul liberal Ludovic Orban a anuntat astazi ca va fi amanat cel mai probabil, termenul de intrare in vigoare a dublarii alocatiilor pentru copii. „(…)Cel mai probabil, solutia pe care vom merge este de a proroga termenul de intrare in vigoare a legii pana cand vom avea posibilitatea de a asigura…

- Ludovic Orban a declarat ca nu ii este teama de o moțiune de cenzura, daca Guvernul va trebui sa iși asume raspunderea pentru un pachet de masuri in domeniul Justiției. Premierul a precizat ca PSD poate sa depuna o moțiune la Parlament, daca nu le convine.„Nu. Daca nu le convine celor de la…