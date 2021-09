Liderul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune plangere penala impotriva celor din „coaliția toxica USR-AUR”, ca l-au blocat prin forța, huliganism, injurii și agresiune fizica sa iși exercite „mandatul constituțional”. La randul sau, George Simion de la AUR susține ca și el va depune plangere penala pe numele lui Florin Roman pentru ca […] The post Moțiunea de cenzura in Parlament. Faza pe plangeri penale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .