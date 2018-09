Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii voteaza, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra motiunii, Carmen Dan sustinand ca in niciun stat civilizat fortele de ordine…

- Carmen Dan, explicații in fața deputaților. Opoziția a depus o moțiune simpla impotriva ministrului de Interne, pentru protestele din 10 august. 67 de deputați ai PNL și USR au cerut demisia lui Carmen Dan din Guvern. Documentul inaintat se numește „Bastoanele PSD peste obrazul democrației romanești”.…

- In cadrul unei declaratii presa sustinute la Palatul Parlamentului, in urma sedintei, liderul PNL a mentionat ca echipa este formata din 11 liberali, fiecare avand repartizate anumite grupuri parlamentare. "Cu siguranta ne vom intalni cu parlamentari, in special din majoritate. Sigur, vom…

- Peste doar cateva ore, in Camera Deputatilor urmeaza sa inceapa dezbaterea motiunii simple depuse de liberali la adresa ministurlui de Interne, Carmen Dan, urmare a violentelor de la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei. Demersul initiat de 66 de deputati si intitulat “Bastoanele PSD peste obrazul…

- Scandalul violentelor din data de 10 august ajunge în Parlament. Motiunea simpla pentru demisia ministrului de Interne si a conducerii Jandarmeriei face primul pas azi în Camera Deputatilor.

- Deputatii dezbat, marti, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, votul final fiind programat pentru miercuri.

- Deputatii dezbat, marti, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, votul final fiind programat pentru miercuri.

- PNL a depus o motiune simpla impotriva ministrul de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, a anuntat prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan. Motiunea urmeaza sa fie citita marti in plenul Camerei Deputatilor, iar votul final se va da miercuri,…