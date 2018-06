Moțiunea de cenzura a Opoziției la adresa Guvernului Dancila a picat miercuri la votul plenului reunit al Parlamentului. Moțiunea de cenzura nu a intrunit numarul necesar de voturi. Miercuri, in plenul reunit au votat 166 de parlamentari pentru, iar 4 au votat impotriva, potrivit unor surse. Minimul necesar pentru trece moțiunea era de 233 voturi […] The post Moțiunea de cenzura imporiva Guvernului Dancila a picat appeared first on Cancan.ro .