- Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a anuntat, sambata, ca, in cazul in care este votata motiunea de cenzura si se ajunge la investirea unui nou guvern, parlamentarii partidului nu vor vota un guvern condus tot de Ludovic Orban, in condițiile in care Klaus Iohannis a spus ca-l va propune premier…

- Motiune de cenzura la adresa cabinetului Orban Foto:facebook.com/CiolacuMarcel PSD depune joi dimineata prima motiune de cenzura la adresa cabinetului Orban. Dupa cum declara liderul social-democrat Marcel Ciolacu, i-ar mai trebui 5-6 voturi pentru ca motiunea sa treaca, însa social-democratii…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban va fi depusa joi dimineata, a anuntat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD, potrivit Agerpres In opinia acestuia, „opozitia se bucura de fiecare data cand puterea ii confera dreptul de a depune mai multe motiuni”.…

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Liderul interimar PSD Marcel Ciolacu a declarat marți seara la B1 TV ca social-democrații nu au nicio ințelegere cu liberalii pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate și daca trece moțiunea de cenzura atunci inseamna ca s-a format alta majoritate in Parlament de care președintele Klaus…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, este convins ca in cazul in care actualul Guvern al Romaniei isi va da demisia si va trece si motiunea de cenzura a PSD, Ludovic Orban ”nu va mai fi premier niciodata”, mai ales ca ”toata lumea incearca sa scape de el”. PSD anunta motiune de cenzura daca…

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, a criticat, vineri, la Braila, actualul Guvern, despre care a spus ca a taiat majorarea pensiei minime. "Ce vad acum la Guvernul Orban mi se pare un amatorism, o prostie atat de mare incat nu stiu cum au putut sa ii pacaleasca pe oameni asa rau.…

- Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, susține ca decizia premierului Ludovic Orban de a-și angaja raspunderea pe Legea bugetului este o ”greșeala democratica” și nu exclude depunerea unei moțiuni de cenzura, dar aceasta decizie va fi luata intr-o ședința a Biroului Permanent Național.Citește…