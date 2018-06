Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura, ziua Z. Opoziția vrea astazi sa darame Guvernul condus de Viorica Dancila. Aritmetica insa nu le este favorabila, nici dupa ultimele zile de negocieri. 80 de voturi le mai lipsesc celor de la PNL, USR și PMP. Fara a rupe coaliția de guvernare, moțiunea de cenzura nu are nicio șansa…

- UDMR decide miercuri dimineața cum va vota la moțiunea de cenzura. ”Aritmetica nu inșeala, e nevoie de peste 80 de voturi”, a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Parlament, el precizand ca Uniunea așteapta in aceasta perioada raspunsuri la cateva intrebari, cine va fi premier, ce miniștri vor fi intr-un…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- Motiunea de cenzura ‘Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!’, initiata de PNL va fi citita luni in plenul Parlamentului. PNL, USR si PMP au depus, saptamana trecuta, la Parlament, motiunea de cenzura intitulata ‘Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!’. Documentul…

- Motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita astazi, de la ora 16.00, in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, potrivit news.ro.

- Motiunea de cenzura ''Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!'', initiata de PNL va fi citita luni in plenul Parlamentului, scrie Agerpres. PNL, USR și PMP au depus moțiunea de cenzura intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!". Documentul a fost semnat…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit news.ro.“Referitor…

- PNL va depune pe 20 iunie motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Dancila. Șansele sa fie adoptata sunt minime, fiindca matematic Opoziția ar avea 165 de voturi, din totalul de 233 necesare, chiar daca sunt susținuți și de parlamentarii neafiliați inscriși in Pro Romania lui Victor Ponta.Citește…