- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca motiunea depusa de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernului Dancila va fi citita luni in plenul Parlamentului, urmand ca miercuri sa fie dezbatuta si votata, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, potrivit news.ro.“Referitor…

- "S-a stabilit luni, la ora 16,00, prezentarea motiunii de cenzura si miercuri, in baza prevederilor regulamentare, va avea loc la ora 14,00 dezbaterea si votul asupra motiunii de cenzura", a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. PNL, USR si PMP au depus, miercuri, la Parlament,…

