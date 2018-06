Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de grup al PNL Raluca Turcan a depus textul motiunii de cenzura la adresa Gvernului Dancila in timpul protestelor din Parlament. De altfel, protestatarii i-au cerut Ralucai Turcan sa ia toate masurile sa "opreasca dictatura"".

- PNL, USR si PMP au depus, miercuri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Executivului intitulata "Demiterea guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!". (continua) AGERPRES/(AS-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Liderii parlamentarilor PNL, USR și PMP depun dupa ora 14.00, la Camera Deputaților, moțiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Viorica Dancila, cu titlul "Demiterea guvernului Dragnea - Dancila, o urgența naționala!" Depunerea are loc cu o zi inainte de ziua sentinței de la Inalta…

- Liberalii depun, miercuri, in Parlament moțiunea de cenzura "Opriti Guvernul marioneta!" pe 20 iunie, președintele PNL, Ludovic Orban precizand ca daca aceasta va trece el va fi propunerea partidului pentru funcția de premier, informeaza Mediafax.Liderul PNL, Ludovic Orban, a mai precizat,…

- Liberalii depun, miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura "Opriti Guvernul marioneta!" pe 20 iunie, presedintele PNL, Ludovic Orban precizand ca daca aceasta va trece el va fi propunerea partidului pentru functia de premier.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest demers "nu este altceva decat un lacheu al lui Dragnea", scrie...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca in sedinta Biroului Executiv (BEX) a fost aprobata forma initiala a motiunii de cenzura impotriva Guvernului, urmand ca marti sa fie redactata in forma “semifinita”, iar in jurul datei de 20 iunie va fi depusa la Parlament, titreaza News.ro. El a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri dimineața, aflata la inaugurarea unor lucrari de irigații in județul Vrancea, ca nu are emoții legate de moțiunea de cenzura prin care PNL vrea sa rastoarne Guvernul in Parlament.