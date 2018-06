Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților și Senatul va dezbate și vota, miercuri in plen reunit, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. PNL și USR au anunțat, ca in timpul ședinței vor fi manifestații in fața Casei Poporului. De cealalta parte, PSD a spus ca la Parlament ar putea veni susținatori ai coaliției,…

- Motiunea de cenzura "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!", initiata de PNL va fi citita luni in plenul Parlamentului, scrie Agerpres. PNL, USR si PMP au depus, saptamana trecuta, la Parlament, motiunea de cenzura intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta…

- Liberalii au depus, miercuri, motiunea de cenzura, intitulata "Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!", in timpul protestelor din Parlament. PNL critica Exectivul pentru rata record a inflatiei, de 5.4%, cresterea ROBOR si tentativa de subordonare politica a magistratilor.

- "Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in primul Bilant de guvernare. Oricat de prost ar guverna, doamna Dancila pare ca va ramane la Guvern atata vreme cat isi pastreaza singura…

- Opozitia a depus, miercuri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului, intitulata ”Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!”. Pentru ca motiunea sa treaca, iar Guvernul sa cada, sunt necesare voturile favorabile a 233 de parlamentari, titreaza News.ro. Liderul PNL, Ludovic…

- PNL, USR si PMP au depus, miercuri, la Parlament, motiunea de cenzura impotriva Executivului intitulata "Demiterea guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!". (continua) AGERPRES/(AS-autor: Florentina Peia, editor: Mihai Simionescu, editor online: Irina Giurgiu)

- Liderii parlamentarilor PNL, USR și PMP depun dupa ora 14.00, la Camera Deputaților, moțiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Viorica Dancila, cu titlul "Demiterea guvernului Dragnea - Dancila, o urgența naționala!" Depunerea are loc cu o zi inainte de ziua sentinței de la Inalta…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, luni, dupa Biroul Executiv al liberalilor, ca moțiunea de cenzura pentru daramarea Guvernului Dancila va fi depusa la Camera Deputaților pe data de 20 iunie, miercuri. Insa liderul liberalilor a omis sa spuna ca UDMR și PRO Romania nu au semnat moțiunea de…