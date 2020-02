Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent National al PNL si grupurile parlamentare ale formatiunii se reunesc, luni, intr-o sedinta, la Camera Deputatilor, inainte de citirea motiunii de cenzura depuse de PSD. Biroul Permanent National al PNL, impreuna cu grupurile parlamentare ale PNL din Camera Deputatilor si Senat,…

- Textul și cele 208 semnaturi pentru moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban au fost depuse, ieri, la Birourile Permamente ale Camerei Deputaților și Senatului. Luni, social-democrații vor da citire acestui...

- Social-democrații se țin de cuvant și dupa prezentarea in Parlament a proiectului de lege prin care Guvernul Orban iși asuma raspunderea privind legislația electorala, depun moțiune de cenzura prin care iși doresc sa demita actualul Executiv, dar deocamdata nu doresc sa preia puterea. Liberalii sunt…

- Motiunea de cenzura depusa de PSD va fi prezentata in plenul Parlamentului luni, de la ora 14,00, au stabilit Birourile permanente reunite. Data dezbaterii si votului motiunii de cenzura urmeaza sa fie stabilita intr-o noua sedinta a Birourilor permanente. Motiunea de cenzura semnata de 208 parlamentari…

- PSD anunta ca are toate semnaturile necesare pentru a depune o motiune de cenzura, imediat ce Guvernul Orban iși va angaja raspunderea pentru alegerea primarilor in doua tururi. Social-democrații nu se pot baza insa pe voturile parlamentarilor lui Victor Ponta, dupa cum a confirmat la Digi24 liderul…

- Social-democratii s-au reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre motiunea de cenzura, pregatita in urma angajarii raspunderii Guvernului pe alegerea primarilor in doua tururi. Cu toate acestea, PSD nu vrea sa intre la guvernare, daca motiunea va avea succes. Parlamentul,…

- Potrivit aritmeticii parlamentare, PSD nu are, in acest moment, majoritatea necesara pentru a da jos Guvernul Orban. Impreuna, cele doua partide au doar 228 de voturi, iar pentru ca motiunea sa treaca, este nevoie de 233 de voturi. Astfel, social-democratilor le lipsesc cel putin 5 voturi pentru ca…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca a decis ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului pe proiectul de lege de alegere a primarilor in doua tururi de scrutin. Reactia PSD a venit imediat, presedintele interimar, Marcel Ciolacu, anuntand depunerea unei motiuni de cenzura. The post…