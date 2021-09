Moțiunea de cenzură, blocată la Parlament: Susținătorii lui Cîțu luptă să îl mențină în funcție până la Congres Lupta dintre susținatorii lui Florin Cițu și semnatarii moțiunii de cenzura continua. In timp ce liberalii vor sa impinga votul asupra moțiunii de cenzura dupa Congresul PNL, USR PLUS și AUR cer dezbaterea și votarea documentului in cel mai scurt timp. Intre timp, susținatorii lui Cițu i-au pus gand rau președintei Senatului, Anca Dragu, pe care vor sa o demita ținand cont ca formula coaliției nu mai funcționeaza. Ieri, conducerea Parlamentului s-a reunit intr-o ședința tensionata, in care USR PLUS și AUR au acuzat PNL și PSD ca fac blat pentru blocarea moțiunii. Liderul deputatilor USR PLUS,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

