- ”Suntem colegi de partid, colaboram, am participat la ședința coaliției ieri. Cu siguranța, comunicam de fiecare data cand este necesar, am comunicat constant”, a raspuns Orban dupa ce a fost intrebat ce relație are cu premierul.Despre activitatea guvernului și cea a lui Florin Cițu, liderul PNL a subliniat…

- Camera Deputatilor si Senatul au respins, in sedinta comuna, marti, motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu". In textul motiunii, PSD sustinea ca guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei 'spre prapastie cu o viteza…

- Motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata "Romania esuata. Recordul 'fantastic' al Guvernului Citu" a fost respinsa, marti, de plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Votul a fost secret cu bile. Numarul total al parlamentarilor care au votat la motiunea de cenzura…

- Motiunea de cenzura a PSD a cazut la vot: Guvernul Citu ramane la Palatul Victoria Camera Deputatilor si Senatul au respins, in sedinta comuna, marti, motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata „Romania esuata. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. In textul motiunii, PSD sustinea ca guvernarea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc in sedinta comuna, marti, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD si intitulata “Romania esuata. Recordul ‘fantastic’ al Guvernului Citu”. Motiunea de cenzura a fost prezentata in plenul reunit saptamana trecuta. La intrarea in sala de plen,…

- ​Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, la fel ca echipei de fotbal a Elvetiei, nimeni nu da sanse social-democratilor la motiunea de cenzura, dar acestia se vor bate pâna la ultimul vot."Aseara, alaturi de alte zeci de mii de spectatori, am vazut ce înseamna…

- Camera Deputaților și Senatul reunite in ședința comuna dezbat si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv. Moțiunea, inițatata de PSD și intitulata „Romania ESUATA. Recordul «fantastic» al Guvernului Citu”, ar mai avea nevoie de 18 voturi ca sa treaca, potrivit declarației…

- Camera Deputatilor si Senatul vor avea plen reunit miercuri, de la ora 14.00, unde va fi citita motiunea de cenzura depusa de PSD impotriva Guvernului Citu, intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”.