- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD a anunțat, joi, ca inainte de Congres a convocat șefii județeni și conducerea centrala la o ședința CEX. Ședința va avea loc, vineri, la ora 11:00, prin videoconferința. Social-democrații vor discuta calendarul pentru moțiunea de cenzura. In ședința de plen…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca motiunea de cenzura pe care PSD o va depune in Parlament impotriva Guvernului Orban va trece cu peste 250 de voturi, transmite News.ro. ”Motiunea de cenzura va trece. Este alb si negru, nu mai este gri. Daca ati fi fost in Parlament astazi, toti liderii…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor depune o motiune de cenzura la adresa Guvernului Orban si demersul va reusi „suta la suta”, precizand ca momentul cand va fi initiat demersul va fi stabilit intr-o sedinta a CExN dupa discutii cu liderii celorlalte partide…

- PSD amenința Guvernul Orban cu moțiunea de cenzura de pe vremea starii de urgența, iar daca moțiunea va trece, social-democrații merg pe doua variante: guvern politic sau de uniune naționala, scrie Agerpres. Anunțul a fost facut de purtatorul de cuvand al PSD, Lucian Romașcanu, care spune ca, in mod…