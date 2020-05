Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Parlamentar Pro Europa a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca depune o motiune de cenzura impotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie. Motiunea va fi sustinuta si de deputatii PSD.„Avand in vedere haosul provocat in educatie de ministrul Monica Anisie, va anuntam…

- O moțiune simpla intitulata „Pas cu pas am ajuns in colaps educațional - PNL a creat Romania NeEducata” a fost depusa impotriva ministrului Educației, Monica Anisie. Articolul Mai mulți deputați cer demiterea ministrului Educației. Au depus o moțiune simpla impotriva Monicai Anisie apare prima data…

- Grupul Parlamentar Pro Europa a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, ca depune o motiune de cenzura impotriva ministrului Educatiei, Monica Anisie. Motiunea va fi sustinuta si de deputatii PSD.

- Pro Europa și PSD au depus, miercuri, la Camera Deputaților, o moțiune simpla impotriva ministrului Educației, Monica Anisie, intitulata „Pas cu pas am ajuns in colaps educațional – PNL a creat Romania...

- Principalele declaratii ale premierului Ludovic Orban Probabil antevorbitorul (Victor Ponta) nu a trait in Romania. In ceea ce priveste restrictiile in domeniul economic, au fost determinate de riscul la adresa sanatatii si vietii oamenilor. Au fost restrictii limitate. Cea mai mare parte a firmelor…

- Motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, va fi dezbatuta lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, si supusa votului miercurea viitoare, potrivit Agerpres. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis miercuri ca motiunea simpla intitulata "Virusul Citu a infectat economia…

- Victor Ponta acuza un nou blat PSD-PNL și atenționeaza: Romania nu rezista fara Guvern nici doua saptamani de aici incolo Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca Ordonanta de Urgenta 26/2020 privind alegerile anticipate sa fie transmisa Comisiei juridice pentru intocmirea raportului…