Stiri pe aceeasi tema

- O moțiune simpla intitulata „Pas cu pas am ajuns in colaps educațional - PNL a creat Romania NeEducata” a fost depusa impotriva ministrului Educației, Monica Anisie. Articolul Mai mulți deputați cer demiterea ministrului Educației. Au depus o moțiune simpla impotriva Monicai Anisie apare prima data…

- Pro Europa și PSD au depus, miercuri, la Camera Deputaților, o moțiune simpla impotriva ministrului Educației, Monica Anisie, intitulata „Pas cu pas am ajuns in colaps educațional – PNL a creat Romania...

- Deputatul PSD Cornel Itu transmite un comunicat de presa prin care explica poziția luata fața de ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Redam comunicatul acestuia. Articolul Cornel Itu: „Moțiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu, a fost adoptata miercuri” apare prima data…

- Motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Finantelor Publice, Florin Citu, a fost adoptata in plenul Camerei Deputatilor. Acesta nu risca sa fie demis din functie, pentru ca votul din Parlament nu are putere de lege. Motiunea simpla este intitulata „Virusul Citu a infectat economia nationala”. S-au…

- Parlamentarii UDMR nu vor vota motiunea simpla impotriva ministrului Finantelor, Florin Citu, a anuntat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, liderul grupului Uniunii, Benedek Zacharie, motivand ca Romania are nevoie de stabilitate."Pana in acest moment, Executivul, in frunte cu ministrul…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PSD impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, urmand ca votul sa fie dat miercuri, potrivit Agerpres.Motiunea simpla, intitulata Virusul Citu a infectat economia nationala, a fost depusa miercurea trecuta in plenul Camerei.Amanetarea finantelor…

- Motiunea simpla impotriva ministrului de Finante, Florin Citu, va fi dezbatuta lunea viitoare, in plenul Camerei Deputatilor, si supusa votului miercurea viitoare, potrivit Agerpres. Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis miercuri ca motiunea simpla intitulata "Virusul Citu a infectat economia…

- O moțiune simpla impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, inițiata de parlamentarii din Blocul ACUM, a fost respinsa de plenul Parlamentului, prin voturile deputaților socialiști și democrați.