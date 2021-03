Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția social-democrata depune miercuri, la Senat, motiunea simpla impotriva ministrului Economiei. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca partidul incerca sa adune voturi suficiente pentru acest demers. CITEȘTE ȘI: Tineri din comuna Rociu reținuți de polițiști Potrivit social-democraților,…

- Parlamentarii PSD depun miercuri moțiunea simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, documentul urmand sa fie dezbatut și votat in Senat saptamana viitoare, anunța liderul social-democraților,...

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a anunțat ca ,in aceasta saptamana, va fi depusa in Senat o motiune simpla impotriva ministrului Economiei Claudiu Nasui. „Am decis in cadrul Biroului Politic National sa depunem in aceasta saptamana la Senat motiunea impotriva ministrului Nasui, asa cum am anuntat. Motivele…

- Social-democratul Sorin Grindeanu, fost premier al Romaniei, a anunțat, astazi, ca social-democrații vor depune o moțiune simpla impotriva ministrului Economiei, Claudiu Nasui, care este acuzat ca blocheaza un program de 500 de milioane de euro pentru antreprenori. Potrivit lui Grindeanu, moțiunea ar…

- Chiar și așa, moțiunea simpla impotriva ministrului Sanatații a fost respinsa. Social-democrații au cerut demisia lui Vlad Voiculescu pe care l-au acuzat de proasta gestionare a sistemului de sanatate, lipsa de profesionalism și incoerența.Vlad Voiculescu a declarat, luni, la dezbaterea moțiunii ca…

- Motiunea simpla initiata de PSD impotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, a picat in Camera Deputaților cu 140 de voturi „pentru”, 161 „impotriva” și 2 „abțineri”.Este prima motiune simpla depusa de opozitie in aceasta legislatura.Potrivit regulamentului, motiunea simpla se aproba cu votul majoritatii…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla depusa de PSD împotriva ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu. Votul asupra motiunii urmeaza sa fie dat în sedinta plenului de miercuri.PSD a depus, miercurea trecuta, în plenul Camerei, motiunea simpla intitulata "Incompetenta…

- Președintele Camerei Deputaților Ludovic Orban a anunțat ca dezbaterea pe moțiunea simpla depusa impotriva lui Vlad Voiculescu va avea loc luni, la ora 17, urmand ca votul final sa aiba loc miercurea viitoare. „In urma discuției și cu doamna președinta a Senatului, Anca Dragu, i-am informat…