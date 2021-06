Moțiune și mai ce? Social democrații sunt mai hotarați ca niciodata sa dea jos de la putere coaliția de dreapta. Au mai spus-o și nu renunța. Pana la un punct e foarte bine. Ramane de vazut și cum o vor face. Nu de indarjire in lupta politica duce lipsa PSD, ci de voturi. Dupa ultimele calcule, le-ar cam trebui […] The post Moțiune și mai ce? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

