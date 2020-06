Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 18:55 – Motiunea simpla initiata de social-democrati impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulata ‘Opriti-o pe ‘Doamna in negru’ de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale’, a fost adoptata, marti, de plenul Senatului. In favoarea motiunii au votat, cu bile, 76 de senatori,…

- A inceput dezbaterea moțiunii simple inițiate de PSD impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru, intitulata „Opriți-o pe Doamna in negru de la Ministerul Șomajului și Prabușirii Sociale”, marți, 9...

- Cosmin Radu Preda, liderul senatorilor PSD, a anunțat, miercuri, in plenul Senatului, ca social-democrații au depus o motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Violeta Alexandru.Citește și: Decizie CRUCIALA la Curtea Constituționala: razboi total intre PSD și PNL, pe data alegerilor locale…

- Violeta Alexandru a explicat ca una dintre masurile active aplicate de Guvern, prin ordonanta publicata sambata, vizeaza aprobarea unei sume de 50 la suta din salariul, pana la 2.500 de lei pentru fiecare angajat intre 16 – 29 ani sau peste 50 de ani. "Ne asteptam ca angajatorii sa se uite…

- Liderul grupului parlamentar PSD din Senat, Radu Preda, a anuntat marti, in plen, depunerea unei motiuni simple intitulate "Democratia romaneasca in deriva. Cu vela rupta, in timp de pandemie" formulata impotriva ministrului de Interne, Marcel Vela.

- Ministrul Muncii Violeta Alexandru a declarat, luni, ca, din numarul sesizarilor depuse de romanii care lucreaza in strainatate, nu se confirma in cifre situatia ingrijoratoare scoasa la iveala din reportajele de presa, care ilustreaza abuzuri.

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vor fi audiați astazi la Senat pe tema romanilor care au plecat la munca in strainatate pe perioada starii de urgența.

- Comisiile reunite de politica externa, afaceri europene si munca ale Senatului ii vor audia luni, de la ora 12.00, pe ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, si pe cel al Muncii, Violeta Alexandru.