Stiri pe aceeasi tema

- PSD a depus, miercuri, motiuni simple imporiva ministrilor Muncii, Violeta Alexandru, si Dezvoltarii, Ion Stefan. „Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale” se intituleaza motiunea care o vizeaza pe Violeta Alexandru si care a fost depusa la Senat. Ion Setafn este…

- Liderul grupului PSD, Radu Preda, a depus, miercuri, in plenul Senatului, motiunea simpla "Opriti-o pe doamna in negru de la Ministerul Somajului si Prabusirii Sociale".Radu Preda a mentionat ca motiunea este depusa in numele grupului PSD din Senat.Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc,…

- Motiunea simpla "Lenea, minciuna si incompetenta ministrului Oros", initiata de 72 de parlamentari PSD, ALDE si afiliati grupului social-democrat, a fost adoptata luni in plenul Senatului, anunța AGERPRES. Votul a fost cu bile, inregistrandu-se 68 "pentru", 32 "impotriva" si cinci abtineri. Semnatarii…

- Cap Limpede, stiri adevarate: CCR a explicat, miercuri, ca a declarat neconstitutionala intreaga Ordonanta de Urgenta 34/2020, nu doar articolele referitoare la amenzile date in perioada starii de urgenta, si sustine ca chiar si decretele prin care Klaus Iohannis a declarat starea de urgenta au fost…

- CCR a explicat, miercuri, ca a declarat neconstituționala intreaga Ordonanța de Urgența 34/2020, nu doar articolele referitoare la amenzile date in perioada starii de urgența, și susține ca chiar și decretele prin care Klaus Iohannis a declarat starea de urgența au fost ”cu depașirea cadrului legal”

- Guvernul Orban lucreaza la proiectul de Ordonanta de Urgenta prin care se va institui somajul tehnic, in sistemul bugetar, insa pregateste si alte masuri de reducere a cheltuielilor statului. Potrivit unor surse din Guvern, se ia in calcul taierea cu un procent in jur de 25% a indemnizatiei demnitarilor,…

- Premierul Ludovic Orban a refuzat in sedinta de Guvern de joi sa adauge pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta solicitata de ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Ordonanta se referea la ajutorul de care ar trebui sa beneficieze si avocatii si notarii in aceasta perioada."Va rog, daca apreciati…

- "Ne-am mobilizat cu totii, toate agentiile judetene din tara, suntem gata sa procesam aceste cereri cat mai repede cu putinta, de la inceputul lunii aprilie, de asa maniera incat acesti oameni aflati la limita suportabilitatii din punct de vedere financiar sa nu trebuiasca sa astepte dupa stat pana…