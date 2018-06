Oricum, aceasta incercare a Partidului Socialist (BSP) de a rasturna coalitia aflata la guvernare - a doua tentativa in acest an - are toate sansele sa esueze. Guvernul de centru-dreapta are o majoritate subtire in parlament, dar se asteapta sa primeasca sprijin si din partea unui mic partid populist, informeaza Agerpres.



"Bulgarii nu mai au incredere in Ministrul de Interne si din acest motiv ei nu mai raporteaza infractiunile", a declarat deputata Elena Ionceva la depunerea motiunii.