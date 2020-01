Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de centru-dreapta bulgar se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamana viitoare, in urma crizei in alimentarea cu apa in vestul tarii in ultimele doua luni, care a provocat proteste publice si demisia unui ministru, transmite luni Reuters. Motiunea a fost inaintata de Partidul Socialist…

- Parlamentul de la Sofia a aprobat miercuri numirea lui Emil Dimitrov ca ministru al mediului, dupa demisia predecesorului acestuia, Neno Dimov, pus sub acuzare de catre procurori pentru management defectuos deliberat in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta de…

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a fost pus sub acuzare vineri de catre procurori pentru management defectuos deliberat in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta de circa doua luni aproape 100.00 de persoane in zona orasului Pernik, transmite Reuters.Criza…

- Ministrul bulgar al mediului, Neno Dimov, a demisionat vineri dupa ce a petrecut o noapte in arest preventiv in urma audierii sale de catre procurori in legatura cu restrictiile severe in alimentarea cu apa care au afectat orasul Pernik, precum si cu importuri de deseuri, a anuntat guvernul de la…

- Rusia a inceput livrarile de gaze naturale catre Europa prin noul gazoduct TurkStream via Turcia, a anunțat duminica directorul general al companiei Bulgartransgaz, operatorul sistemului de transport gaze naturale din Bulgaria, transmite Reuters, potrivit MEDIAFAX.Rusia urmarește sa reduca…

- Sprijinul pentru Partidul Socialist la putere in Spania a scazut de la alegerile neconcludente din aprilie, potrivit unor sondaje publicate marti, care sugereaza ca niciun partid sau bloc nu ar castiga o majoritate lejera in alegerile parlamentare din 10 noiembrie, relateaza marti Reuters, anunța…

- Bashar al-Assad, germania, inculpare, Anwar R., Eyad A., Procurorii germani au inculpat doi sirieni pentru crime impotriva umanitatii care includ tortura si uciderea unor activisti ai opozitiei, deschizand calea primului proces al unor membri suspectati ai temutului serviciu de securitate al presedintelui…