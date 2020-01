Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat luni ca partidul sau nu va vota la motiunea de cenzura anuntata de PSD impotriva Guvernului PNL. Acesta a explicat ca nu exista niciun motiv pentru a vota motiunea, intrucat aceasta vine impotriva legii privind alegerea primarilor in doua tururi, la care…

- Guvernul bulgar de centru-dreapta condus de Boiko Borisov se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamâna viitoare, în urma crizei în alimentarea cu apa în vestul tarii din ultimele doua luni, scrie Agerpres, citând Reuters. Criza apei a provocat proteste publice si urmarirea…

- Guvernul de centru-dreapta bulgar se va confrunta cu o motiune de cenzura saptamana viitoare, in urma crizei in alimentarea cu apa in vestul tarii in ultimele doua luni, care a provocat proteste publice si demisia unui ministru, transmite luni Reuters. Motiunea a fost inaintata de Partidul Socialist…

- Motiunea de cenzura a PSD impotriva guvernului Orban "nu va trece" Foto: presidency.ro. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a solicitat convocarea saptamâna viitoare a unei sesiuni extraordinare a parlamentului pentru angajarea raspunderii guvernului pe legea privind revenirea la alegerea…

- Conferința de presa organizata de UDMR Salaj, vinerea trecuta, la sediul formațiunii politice din Zalau, a adus in prim plan o retrospectiva a anului politic 2019 și cateva puncte importante pe care UDMR le are in vedere in ceea ce privește viața politica și sociala pentru anul in curs.

- Guvernul de la Chisinau, condus de Maia Sandu, a fost demis marti de parlament prin motiune de cenzura adoptata cu 63 de voturi, informeaza MOLDPRES, Agora.md si Radio Chisinau. Caderea guvernului intervine la doar cinci luni de cand prim-ministrul pro-occidental Maia Sandu a preluat functia promitand…

- (UPDATE) Vasile Bolea anunta ca PSRM inainteaza motiunea de cenzura. (15:17) Maia Sandum tine un discurs in plen. Premierul prezinta proiectul privind modificarea Legii Procuraturii, care a fost asumat de Guvern.