Ludogoret a invins cu scorul de 2-1 echipa Beroe, pe teren propriu, in play-off-ul campionatului, revenind de la 0-1 (Oliveira-Souza "60, Tchibota "62 / Fall "28), si are un avans de 14 puncte fata de a doua clasata, TSKA Sofia, astfel ca nu mai poate fi depasita. Ludogoret Razgrad a mai castigat titlul national in 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 si 2019. Grigore se afla la al doiela titlu cu Ludogoret, dupa cel de anul trecut, Keseru la al c (...)