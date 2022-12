Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al patrulea an la rand, Guvernul amana intrarea in plata a pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți de CJ. Decizia l-a revoltat pe șeful aleșilor de la comune.

- Amanarea intrarii in plata e prevazuta in ordonanța publicata de Ministerul Finanțelor marți seara. Ciuca devina premierul care a amanat de doua ori intrarea in plata a pensiilor speciale pentru aleșii locali.

- In cadrul coaliției de guvernare se discuta intens ca pe langa creșterile de pensii, de la 1 ianuarie sa avem și o creștere a salariilor bugetarilor. Discuțiile sunt incipiente, iar procentul urmeaza a fi stabilit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Liderul USR, Catalin Drula, susține ca pensiile ar fi putut crește cu 27% pana la limita din PNRR, iar creșterea de 12,5% nu acopera nici macar inflația. „Dupa luni de zile de alba-neagra cu pensiile romanilor, minciuna PSD și PNL s-a dovedit pe de-a intregul: pensiile cresc cu doar 12,5%, deși pana…

- USR a transmis, miercuri, ca sesizeaza la Curtea Constituționala legea prin care coaliția PSD-PNL-UDMR a majorat cu pana la 2.000 de lei indemnizațiile pentru primari și președinții de consilii județene. Pentru depunerea sesizarii la CCR, membrii partidului condus de Catalin Drula au avut nevoie și…

- In comisia de administratie a Senatului, USR a solicitat din nou dezbaterea initiativei de eliminare a pensiilor speciale pentru alesii locali, dar solicitarea a fost respinsa cu votul PSD PNL UDMR AUR. Dupa votul din Senat pentru majorarea salariilor pentru politicieni, PSD, PNL, UDMR si AUR s au unit…

- Primarul Iasului, liberalul Mihai Chirica, sustine ca majorarea salariilor alesilor locali reprezinta un disconfort de imagine, insa este necesara in anumite cazuri, informeaza Agenția de presa Rador. Edilul a mai declarat, pentru postul nostru de radio, ca aceasta masura trebuie sa poata fi si pusa…

- Consiliul municipal Chișinau s-a intrunit astazi, 16 septembrie in ședința extraordinara. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și majorarea capitalului social al IM. „Parcul urban de autobuze” in scopul achizitionarii autobuzelor de parcurs.