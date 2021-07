Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Franței a declarat marți ca ar putea sesiza Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) cu privire la planurile Moscovei de a forța producatorii de șampanie sa adauge denumirea „vin spumant” la produsele lor vândute în Rusia, relateaza Reuters. Producatorii de șampanie…

- Subsidiara din Franta a grupului Ikea, cel mai mare comerciant mondial de mobila, a fost condamnata marti la plata unei amenzi de un milion de euro dupa ce a fost gasita vinovata pentru stocarea datelor personale cu privire la angajati, date pe care le-a obtinut in mod incorect, informeaza Reuters…

- Liderii statelor G7 au indemnat China, la finalul summitului de la Cornwall, sa ”respecte drepturile omului” ale minoritații musulmane uigure din regiunea Xinjiang, precum și in Hong Kong, relateaza Agerpres , care citeaza AFP și Reuters. Aceștia s-au declarat in favoarea cooperarii cu Beijingul ”in…

- Echipa din Hong Kong care a creat celebrul robot umanoid Sophia a lansat un nou prototip, Grace, destinat pietei serviciilor de asistenta medicala si conceput sa interactioneze cu persoanele varstnice si cu cele izolate in timpul pandemiei de COVID-19, informeaza miercuri Reuters. Imbracata intr-o uniforma…

- ​Renault a fost pusa sub acuzare în Franța în scandalul fraudei cunoscute sub numele Dieselgate, relansând în Hexagon o tema care a fost discutata ani de zile și viza și companii precum Peugeot-Citroën, Volkswagen și Fiat-Chrysler. Renault a negat ca ar fi comis vreo ilegalitate.…

- Discutiile la nivel international pentru rescrierea regulilor cu privire la taxarea transfrontaliera sunt pe ultima suta de metri iar un acord este posibil sa fie anuntat peste cateva saptamani, au declarat miercuri ministrii Finantelor din Franta si Germania, informeaza Reuters. Un numar…

- Adunarea Nationala a Frantei a aprobat miercuri instituirea unui 'pasaport sanitar COVID-19' ce va putea fi folosit pentru accesul la evenimente sportive, festivaluri si parcuri tematice cu prezenta numeroasa, o masura puternic contestata despre care guvernul afirma ca va ajuta la redeschiderea…

- Franța este in stare de șoc, dupa ce o politista a decedat vineri, 23 aprilie, in urma unui atac cu cuțitul comis de un cetatean tunisian, in varsta de 36 de ani, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres. Polițista a fost injunghiata la intrarea intr-o sectie de politie din Rambouillet, oras francez…