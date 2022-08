Moștenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferarri, uimit de colecția de mașini a lui Țiriac Moștenitorul imperiului Ferrari, Piero Lardi Ferarri și Romina, soția sa romanca, au vizitat colecția de mașini a lui Țiriac. Fiul emblematicului Enzo Ferarri, ce a visat sa realizeze cele mai rapide automobile din lume, s-a aflat la București pentru o vizita privata. Miliardarul care este inca vicepreședintele Ferrari (deține 10% din compania de mașini supersport) dar și manager sportiv, și cea care i-a devenit soție anul trecut, romanca la origine, au apreciat colecția Țiriac Collection, urcandu-se in mai multe mașini rare achiziționate de magnatul roman, multe avand emblema Ferrari. ”Reuniune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

