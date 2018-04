Mostenitorii nu vor afacerile de familie in Romania Antreprenoriatul din Romania este personificarea unui tanar nascut in 1990. Uneori idealist si animat de schimbare, alteori fara repere sau in tatonare pentru scalarea la nivel international si identificare de modele in business, dar de fiecare data in cautarea de oportunitati si adaptat la contextul turbulent al transformarilor economiei nationale.



Antreprenorii fondatori au parcurs vremuri grele



In acelasi timp, antreprenorul roman al anilor 90', este un senior care preda acum stafeta generatiei celor care se nasteau atunci cand a inceput business-ul.



