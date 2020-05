Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, prin hotarare, o donatie catre Ministerul Culturii din partea familiei Sturza, constand intr-un conac si terenul aferent, in suprafata de 150.000 mp, in comuna Liteni (judetul Suceava), unde urmeaza sa fie amenajat un Centru de formare pentru restauratorii culturali, a anuntat…

- Guvernul a aprobat, prin hotarare, o donatie catre Ministerul Culturii din partea familiei Sturza, constand intr-un conac si terenul aferent, in suprafata de 150.000 mp, in comuna Liteni (judetul Suceava), unde urmeaza sa fie amenajat un Centru de formare pentru restauratorii culturali, a anuntat seful…

- Deputatul Alexandru Baișanu este cel mai nou membru al Partidului Puterii Umaniste (social-liberal). Anunțul a fost facut astazi, de umaniști. ”Este un pas important, nu neaparat pentru mine, ci pentru...

- In judetul Suceava s-a inregistrat din nou o crestere destul de semnificativa a numarului de cazuri noi de coronavirus. Daca de sambata pana luni in judet au fost doar 18 cazuri noi raportate, la comunicarea oficiala de astazi, in ultimele 24 de ore au fost nu mai putin de 65 de cazuri noi de infectii…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Suceava au fost inregistrate doar 32 de cazuri noi de coronavirus. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, pana in momentul de fata in judetul Suceava au fost inregistrate 2.765 de cazuri de coronavirus. La raportarea de ieri erau 2.733 de persoane cu noul…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 29 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 6 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 681. – Deces 676 Femeie, 87 ani din județul Hunedoara, camin de batrani. Data internare: 22.04.2020. Data recoltare: 17.04.2020. Data rezultat:…

- Grupul de Comunicare Strategica a comunicat, marți dupa-amiaza, doua noi decese cu COVID-19 in județul Suceava. Este vorba despre doua femei: una in varsta de 81 de ani, internata in data de 13 aprilie in Spitalul Municipal Radauți, cu Zona Zoster, care mai suferea de hipertensiune arteriala, ...

- Lucrari digitizate de o importanta deosebita din cadrul Colectiilor speciale ale Bibliotecii Nationale a Romaniei, copia digitizata a manuscrisului medieval occidental "Codex aureus" ori inregistrari ale concertelor din proiectul "Stagiunea de colectie", care a valorificat partiturile rare din colectiile…