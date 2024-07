Stiri pe aceeasi tema

- ■ incepand de luni, 15 iulie, la Roman furnizeaza servicii de apa și canalizare compania APAVITAL Iași ■ din pacate, cantitatea de apa acumulata in rezervoare este insuficienta și va continua furnizarea cu restricții ■ suntem avertizați ca exista posibilitatea ca apa sa inregistreze valori mai mari…

- ■ Psiholog Dr. Ana Aurelia Hutanu ■ Conform dicționarului Cambridge, un workaholic este „o persoana care muncește foarte mult și are dificultați in a se opri din muncit”. Consecința acestui comportament este burnout-ul, adica „oboseala fizica și mentala extrema sau boala cauzata de munca in exces și…

- Continuam spicuirea ”perlelor” scrise de candidații la examenul național de Bacalaureat, cu referire la modul in care au tratat subiectele, o parte din elevii care au susținut proba la alegerea profilului și specializarii(Ed), respectiv la Anatomia și fiziologia umana. Rețelele de socializare și publicațiile…

- STAȚIUNEA DE CERCETARE – DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENI – NEAMȚ este interesata in inchirierea unor combine de recoltat rapița, cereale paioase in vederea desfașurarii lucrarilor de recoltat din campania de vara. Societațile interesate pot transmite oferte de preț pana la data de 08.07.2024 la numarul…

- ■ la nivelul județului Neamț au fost scoase la concurs de dosare 126 gradații de merit ■ dosarele au fost depuse intre 13 și 21 de mai ■ dintre acestea 98 sunt pentru personalul didactic de predare, de conducere și de control și alte 28 pentru personalul didactic-auxiliar ■ gradația de merit aduce…

- La data de 4 mai a.c., in jurul orei 05:20, polițiștii din cadrul Biroului Județean Poliție Transporturi Neamț au fost sesizați despre producerea unui accident feroviar, in localitatea Sabaoani. In urma cercetarilor efectuate de polițiști a rezultat ca trenul Regio, care circula pe ruta Bacau- Iași,…

- ■ Ziua Muncii cazand in postul Paștelui consumul de mici a scazut ușor ■ tinerii cumpara insa cu entuziasm mici și carne pentru gratar ■ Fara discuție ca micii sau mititeii sunt mancarea vedeta in farfuriile romanilor, care de Ziua Internaționala a Muncii ies la iarba verde, acest produs nelipsind de…

- ■ o fata de 13 ani a fost agresata de alte doua colege fiind internata șa CPU ■ medicii romașcani au transportat copila la Spitalul de Copii ”Sfanta Maria” din Iași ■ toate adolescentele sunt eleve ale Școlii Gimnaziale ”Carol I” din Roman ■ Un gest de o violența extrema și inexplicabila la varsta adolescenței,…