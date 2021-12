Dupa 16 ani in fruntea Germaniei, interval in care a marcat decisiv drumul pe care a apucat-o UE, cancelarul Angela Merkel parasește lumina reflectoarelor. Moștenirea inca liderului de facto al Europei – o serie de politici falimentare și societați divizate. S-a vrut unitate, s-a obținut dezbinare și inechitate, s-a vrut independența, s-a ajuns la sluj […] The post Moștenirea lui Merkel - politici falimentare, societați divizate first appeared on Ziarul National .