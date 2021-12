Stiri pe aceeasi tema

- Lockdown pentru cei nevaccinați, in Germania: Vaccinarea ar putea deveni obligatorie incepand din luna februarie Lockdown pentru cei nevaccinați, in Germania: Vaccinarea ar putea deveni obligatorie incepand din luna februarie Cancelarul german in exercițiu, Angela Merkel, a anunțat ca Germania va impune…

- Mai multe țari din Uniunea Europeana iau in considerare vaccinarea obligatorie. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut o discuție pe aceasta tema. Este o tema sensibila, greu de acceptat, dar așa cum se observa SARS-CoV-2 este intr-o permanenta ofensiva. Euronews ofera o imagine…

- Administratia Vladimir Putin a dat asigurari, vineri, ca va onora toate obligatiile privind livrarile de gaze catre tarile Uniunii Europene, in pofida tensiunilor dintre Bruxelles si regimul din Belarus, informeaza cotidianul Le Monde. „Rusia este si va ramane o tara care indeplineste toate obligatiile…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa a scazut cu 25,2% in septembrie, la 972.723 unitati, din cauza deficitului de semiconductori, in timp ce Romania a raportat un declin de 17,8%, arata datele publicate vineri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters,…

- Context: Pana la 23 februarie 2021, AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) a verificat si a monitorizat punerea in aplicare de catre Iran a angajamentelor sale legate de domeniul nuclear al Planului Comun si Cuprinzator de Actiune (JCPOA) semnat in 2015, de SUA, Marea Britanie, Franta,…

- Context: Pana la 23 februarie 2021, AIEA (Agentia Internationala pentru Energie Atomica) a verificat si a monitorizat punerea in aplicare de catre Iran a angajamentelor sale legate de domeniul nuclear al Planului Comun si Cuprinzator de Actiune (JCPOA) semnat in 2015, de SUA, Marea Britanie, Franta,…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale acordului nuclear iranian ar urma sa participe in aceasta saptamana la o reuniune in New York, in incercarea de a relansa negocierile ce vizeaza revenirea Statelor Unite in acest pact, informeaza AFP preluat de agerpres. "Vom avea, fara indoiala, o intalnire…

- Un studiu realizat pe baza unui sondaj efectuat in 12 state membre ale Uniunii Europene sugereaza ca Angela Merkel, cancelarul german aflat la final de mandat, se bucura de o mare apreciere, a transmis ieri Agentia DPA, preluata de Agerpres. Studiul, intitulat „Dincolo de merkelism: ce asteapta europenii…